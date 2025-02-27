Бывший боксер при выходе из лифта нокаутировал женщину

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В Томске полицейские задержали 43-летнего мужчину, который ударил женщину после словесного конфликта в лифте, что привело к ее потере сознания. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Инцидент произошел в подъезде дома на улице Енисейской. В полицию поступило сообщение из больницы о том, что 44-летняя женщина была доставлена с телесными повреждениями.
Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия, провели поквартирный обход, изучили записи камер видеонаблюдения и опросили свидетелей. В результате им удалось установить личность подозреваемого — им оказался житель поселка Светлый, ранее занимавшийся боксом и работающий мастером по ремонту холодильников.
По информации МВД, мужчина находился в гостях у отца, где распивал спиртные напитки. Спускаясь в лифте на первый этаж, он заблокировал двери, и когда вышел, внезапно ударил одну из женщин в голову. Пострадавшая потеряла сознание и упала, а злоумышленник скрылся с места происшествия.
Мужчина был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Расследование продолжается.
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Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия, провели поквартирный обход, изучили записи камер видеонаблюдения и опросили свидетелей. В результате им удалось установить личность подозреваемого — им оказался житель поселка Светлый, ранее занимавшийся боксом и работающий мастером по ремонту холодильников.
По информации МВД, мужчина находился в гостях у отца, где распивал спиртные напитки. Спускаясь в лифте на первый этаж, он заблокировал двери, и когда вышел, внезапно ударил одну из женщин в голову. Пострадавшая потеряла сознание и упала, а злоумышленник скрылся с места происшествия.
Мужчина был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Расследование продолжается.
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Дарья Осипова