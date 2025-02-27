Бывший боксер при выходе из лифта нокаутировал женщину

С 26 февраля 2025 года пользователи Instagram* заметили резкий рост жестокого и шокирующего контента в своих лентах. Данный контент включает в себя: порнографические материалы, кровожадные клипы с насилием и драками, контент, прославляющий идеи нацизма. Проблема не разрешилась. Своим возмущением и недовольством люди начали делиться на других социальных платформах.