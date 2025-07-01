В Пушкине задержали приезжего с 68 свёртками с наркотиками
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны задержали в подмосковном Пушкине 21-летнего приезжего из ближнего зарубежья по подозрению в распространении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областного главка Росгвардии.
«Росгвардейцы, проезжая по микрорайону Серебрянка, обратили внимание на прохожего, который попытался скрыться, когда заметил служебный автомобиль. Молодого человека задержали и передали полиции», — говорится в сообщении.Бдительность росгвардейцев оправдалась: у задержанного нашли 68 свёртков с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что вещество является наркотиком метадоном общей массой свыше 25 граммов. Задержанный рассказал, что распространял наркотики через тайники-«закладки». Против молодого человека завели уголовное дело.