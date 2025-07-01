В Москве росгвардейцы помогли найти потерявшегося 4-летнего мальчика
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве
В Москве сотрудники Росгвардии помогли вернуть 4-летнего мальчика родителям. Во время патрулирования улицы Бехтерева росгвардейцы заметили растерянного ребенка, который самостоятельно вышел из дома и потерялся.
«Стражи порядка быстро установили контактные данные родителей и незамедлительно связались с ними», — отметило ведомство.Правоохранители успокоили мальчика и благополучно вернули ребенка домой.