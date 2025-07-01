В Москве росгвардейцы помогли найти потерявшегося 4-летнего мальчика

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве

В Москве сотрудники Росгвардии помогли вернуть 4-летнего мальчика родителям. Во время патрулирования улицы Бехтерева росгвардейцы заметили растерянного ребенка, который самостоятельно вышел из дома и потерялся.



«Стражи порядка быстро установили контактные данные родителей и незамедлительно связались с ними», — отметило ведомство.
Правоохранители успокоили мальчика и благополучно вернули ребенка домой.
Виктория Иванченко

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