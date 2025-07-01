Мигранты устроили дебош со стрельбой перед Исаакиевским собором

01 июля 2025, 11:39

В Санкт-Петербурге, перед Исаакиевским собором, мигранты шумели и танцевали

Фото: iStock/chris-mueller

В Северной столице, перед Исаакиевским собором, мигранты ругались, танцевали и громко слушали музыку. Об этом сообщает «Русская община» в своём телеграм-канале.