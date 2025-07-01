Мигранты устроили дебош со стрельбой перед Исаакиевским собором
В Санкт-Петербурге, перед Исаакиевским собором, мигранты шумели и танцевали
В Северной столице, перед Исаакиевским собором, мигранты ругались, танцевали и громко слушали музыку. Об этом сообщает «Русская община» в своём телеграм-канале.
Уточняется, что мигранты устроили разгул вечером. К Исаакиевскому собору прибыли активисты «Русской общины». Они пытались указать приезжим на недопустимость подобного поведения.
Позже кто-то из собравшихся выстрелил из пистолета в сторону купола собора. После этого двух человек — проживающего в Петербурге молодого человека и иностранца — передали полиции.
Ранее в Подмосковье мигранты украли гуманитарную помощь для участников СВО.
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