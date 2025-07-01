Маленький ребёнок получил серьёзные ожоги, упав в костёр
В Пермском крае во время семейного сплава по реке школьник получил ожоги. Инцидент произошёл на остановке для отдыха, где ребёнок, в попытке перепрыгнуть через костёр, упал в него.
По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, происшествие случилось 29 июня на реке Чусовая. Осуществляя сплав по реке, семья пострадавшего ребёнка организовала стоянку с костром в 10 километрах от города Чусового.
11-летний мальчик, развлекаясь, прыгал через костёр, но оступился и упал в него. В результате падения несовершеннолетний получил термические ожоги и был доставлен в больницу имени С.Н. Гринберга для получения всей необходимой медицинской помощи.
В МЧС России напомнили о внимательном обращении с огнём, а родителей призвали не оставлять несовершеннолетних без присмотра и объяснить детям об опасности игр с огнем.
Ранее сообщалось о задержании в Балашихе поджигателя леса.
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