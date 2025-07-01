Маленький ребёнок получил серьёзные ожоги, упав в костёр

01 июля 2025, 12:45

В российском регионе ребёнок попал в больницу из-за падения в костёр

Фото: Istock/7Michael

В Пермском крае во время семейного сплава по реке школьник получил ожоги. Инцидент произошёл на остановке для отдыха, где ребёнок, в попытке перепрыгнуть через костёр, упал в него.