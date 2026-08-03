В Реутове открывается выставка с пейзажами и черепахами
Персональная выставка современной художницы Екатерины Рыжовой «Моё пространство» откроется в Музейно-выставочном центре Реутова во вторник, 4 августа. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
В экспозицию вошли работы, посвящённые природе и домашним любимцам Екатерины — черепахам.
«Выставка состоит из трёх разделов. В первый — «Моё море» — вошли картины, написанные на берегу Чёрного моря в Анапе. Во второй — «Милый Боровск» — работы, вдохновлённые архитектурой провинциального русского города. А в третий — «Мои черепахи» — вошли не только картины, но и скульптурные миниатюры», — говорится в сообщении.Выставка будет работать до 22 августа. Возрастные ограничения — 6+.
Адрес Музейно-выставочного центра: Реутов, улица Победы, дом №2.