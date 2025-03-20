В Московской области состоится премьера фильма «Часы для Веры»

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27 марта, в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества, пройдет Всероссийская премьера фильма «Часы для Веры», сообщает пресс-служба Государственной Думы Российской Федерации VIII созыва.
Картину поддержали Министерство просвещения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, а также Министерство обороны РФ.
Фильм включен Министерством культуры России в перечень кинолент, доступных по программе «Пушкинская карта». Это позволит школьникам и студентам бесплатно посмотреть картину в кинотеатрах своего региона.
Инициатива направлена на духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, а также популяризацию отечественного кино.
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Фильм включен Министерством культуры России в перечень кинолент, доступных по программе «Пушкинская карта». Это позволит школьникам и студентам бесплатно посмотреть картину в кинотеатрах своего региона.
Инициатива направлена на духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, а также популяризацию отечественного кино.
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Дайана Хусинова