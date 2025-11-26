В Пушкино женщина наехала на свою двухлетнюю дочь при выезде с парковки

26 ноября 2025, 11:56

Фото: iStock/igoriss

В подмосковном Пушкино 41-летняя женщина случайно наехала на свою двухлетнюю дочь при выезде с парковки. Инцидент произошёл 25 ноября у одного из домов на Степаньковском шоссе.