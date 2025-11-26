В Пушкино женщина наехала на свою двухлетнюю дочь при выезде с парковки
В подмосковном Пушкино 41-летняя женщина случайно наехала на свою двухлетнюю дочь при выезде с парковки. Инцидент произошёл 25 ноября у одного из домов на Степаньковском шоссе.
Как сообщает полиция региона в своем Telegram-канале, ребёнок оказался в слепой зоне автомобиля в момент, когда мать начала движение. Женщина самостоятельно доставила девочку в больницу, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью — врачи не смогли спасти ребёнка.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
