Петербургскую школьницу подозревают в расправе над матерью
Правоохранительные органы Санкт-Петербурга подозревают 13-летнюю школьницу в убийстве собственной матери. Об этом сообщает информационный портал «78.ru».
В региональном следственном управлении СК РФ подтвердили, что инцидент произошёл в квартире жилого дома на улице Ковалевской. Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили 26 ноября. Предварительное обследование показало, что у погибшей имеется колото-резаная рана шеи.
На основании этих фактов следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». По версии следствия, подозреваемой выступает несовершеннолетняя дочь погибшей. Сейчас сотрудники ведомства проводят комплекс оперативных мероприятий и следственных действий. Они выясняют все обстоятельства и мотивы произошедшего.
