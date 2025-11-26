Достижения.рф

Петербургскую школьницу подозревают в расправе над матерью

В Санкт-Петербурге 13-летнюю школьницу подозревают в убийстве матери
Фото: Istock/ipopba

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга подозревают 13-летнюю школьницу в убийстве собственной матери. Об этом сообщает информационный портал «78.ru».



В региональном следственном управлении СК РФ подтвердили, что инцидент произошёл в квартире жилого дома на улице Ковалевской. Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили 26 ноября. Предварительное обследование показало, что у погибшей имеется колото-резаная рана шеи.

На основании этих фактов следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». По версии следствия, подозреваемой выступает несовершеннолетняя дочь погибшей. Сейчас сотрудники ведомства проводят комплекс оперативных мероприятий и следственных действий. Они выясняют все обстоятельства и мотивы произошедшего.

Ольга Щелокова

