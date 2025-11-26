Жителя Нижнего Тагила, расчленившего знакомого пилой, отправили в колонию
В Нижнем Тагиле осудили мужчину, расчленившего товарища электропилой. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.
Согласно информации суда, 12 июня в доме на территории СНТ между Олегом Ласкиным и Валерием Корепановым произошёл конфликт. Причиной ссоры стал отказ одного из друзей вести другого в нетрезвом состоянии. Корепанов, недовольный отказом, достал нож для чистки рыбы и начал угрожать Ласкину.
Ласкин воспринял угрозу всерьез, ударил Корепанова по лицу и отобрал у него нож. Корепанов попытался убежать, но Ласкин нанес ему удар ножом в спину, от которого тот скончался. Чтобы скрыть следы преступления, убийца расчленил тело электропилой и разбросал части по разным районам города.
Полиция оперативно задержала преступника. Он полностью признал свою вину. Суд приговорил его к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима по статье 105 УК РФ («Убийство»).
