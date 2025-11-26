«Пытки вместо лечения»: В Подмосковье подростковый рехаб пришлось брать штурмом
Сотрудники силовых структур штурмовали частный реабилитационный центр в Подмосковье. По информации издания «База», в этом учреждении применяли пытки к подросткам.
Один из воспитателей активно сопротивлялся и не пускал оперативников внутрь. Полицейские вынуждены были выбивать дверь кувалдой. Окна в здании изнутри затянули чёрной плёнкой. Во время курса «лечения» персонал не выпускал детей на улицу и тщательно скрывал деятельность центра.
Сотрудники рехаба оказывали давление на родителей. Они рассылали методичку, которая запрещала расспрашивать детей об их состоянии. На вопросы родных персонал отвечал, что такие меры необходимы для реабилитации.
Мама одной из 16-летних воспитанниц рассказала, что её дочь провела в центре два месяца. Теперь девочке требуется длительная психологическая помощь. Услуги центра стоили 300 тысяч рублей, но чеки учреждение не выдавало.
