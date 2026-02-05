В пушкинских местах Подмосковья в день смерти поэта почтут его память
В усадьбах Захарово и Вязёмы Государственного историко-литературного музея-заповедника Пушкина в Одинцовском городском округе 10 февраля пройдёт мероприятие «У зажжённой свечи». Его посвятят памяти великого русского поэта, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Жизнь Пушкина трагически оборвалась в этот день 189 лет назад. Александр Сергеевич прожил всего 37 лет, но оставил русской и мировой культуре огромное литературно-историческое наследие.
В усадьбах Вязёмы и Захарово состоится торжественный митинг с возложением цветов ко всем четырём памятникам поэту. Оно состоится в 14:45. Все желающие смогут выступить с речью, посвящённой его памяти, и прочесть стихи.
В этот день вход в усадебные парки с 10 до 18 часов будет свободным.
Подробную информацию можно найти на сайте музея-заповедника.
