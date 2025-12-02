В пушкинских школах впервые прошла «Интеллектуальная суббота»

02 декабря 2025, 21:55

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Научный квест выходного дня состоялся в последнюю субботу осени во всех школах городского округа Пушкинский. Педагоги провели более 300 мероприятий для детей и родителей, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Школьников ждали увлекательные эксперименты, интеллектуальные битвы, работа в лабораториях, мастер-классы, приключенческие квесты, лекции, практические занятия и многое другое.



В одном из образовательных учреждений старшеклассники подготовили для учеников начальной школы выставку «История письменности». В другом изучали робототехнику, соревновались с искусственным интеллектом, осваивали 3D-моделирование и печать.

«Научный квест выходного дня» – не соревнование и не экзамен. Это путешествие туда, где законы природы – не строчки в параграфе, а живые, шипящие, светящиеся, летающие возможности», – рассказали педагоги.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский



«Когда я увидел клетки растения под микроскопом, будто открыл новую планету. Это невероятно», – признался один из учеников.