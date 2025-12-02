В пушкинских школах впервые прошла «Интеллектуальная суббота»
Научный квест выходного дня состоялся в последнюю субботу осени во всех школах городского округа Пушкинский. Педагоги провели более 300 мероприятий для детей и родителей, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Школьников ждали увлекательные эксперименты, интеллектуальные битвы, работа в лабораториях, мастер-классы, приключенческие квесты, лекции, практические занятия и многое другое.
В одном из образовательных учреждений старшеклассники подготовили для учеников начальной школы выставку «История письменности». В другом изучали робототехнику, соревновались с искусственным интеллектом, осваивали 3D-моделирование и печать.
«Научный квест выходного дня» – не соревнование и не экзамен. Это путешествие туда, где законы природы – не строчки в параграфе, а живые, шипящие, светящиеся, летающие возможности», – рассказали педагоги.
В ещё одном образовательном учреждении дети наблюдали за движением амёбы под микроскопом, исследовали кожицу лука и дрожжи, учились готовить микропрепараты и собирали простые электроцепи.
«Когда я увидел клетки растения под микроскопом, будто открыл новую планету. Это невероятно», – признался один из учеников.Как отметили в администрации, ребята получили уникальный опыт и расширили знания в области технологий будущего.