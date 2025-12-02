В Пушкинском расследуют жестокое убийство двух собак и нападение на их хозяина
Пушкинская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств жестокого убийства домашних животных. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.
По имеющейся информации, всё началось у входа в магазин в посёлке Софрино-1. Днём 29 ноября там возник конфликт из-за укуса собаки между двумя местными жителями.
Через некоторое время конфликтующие встретились ещё раз на дороге вблизи коттеджного посёлка «Бортнево-5». Один из мужчин ударил хозяина собак в живот прикладом охотничьего ружья и выстрелил в питомцев.
В результате одна собака погибла на месте, другая скончалась в ветеринарной клинике.
Возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Надзорное ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего, чтобы привлечь к ответственности виновника инцидента.
