В Пушкинском расследуют жестокое убийство двух собак и нападение на их хозяина

02 декабря 2025, 21:23

Фото: пресс-служба прокуратуры МО

Пушкинская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств жестокого убийства домашних животных. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.