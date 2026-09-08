В Пушкинской больнице поставили на поток малоинвазивные лор-операции

08 сентября 2026, 12:20

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В лор-отделении Пушкинской больницы делают около 20 операций за месяц и порядка 250 – за год. Таким образом, их удалось поставить на поток, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





К врачам обращаются не только пациенты городского округа Пушкинский, но и жители близлежащих муниципалитетов.



Такие операции проводят при двустороннем гайморите, когда консервативные методы лечения не дали результата. При подобной патологии сейчас это «золотой стандарт» лор-хирургии. Никаких разрезов на лице или в полости рта делать не приходится. Манипуляции выполняют через естественные носовые ходы под контролем эндоскопа.



Изображение выводится на монитор. Благодаря этому хирург может точно и деликатно работать с нужной областью.

«Цель эндоскопической гайморотомии – очистить пазухи от гноя, разросшейся слизистой, полипов и так далее, чтобы восстановить нормальный дренаж и вентиляцию. Операции максимально щадящие, они снижают риск осложнений и ускоряют восстановление пациента. И, если в перспективе он заболевает, то излечивается гораздо быстрее», – пояснила исполняющая обязанности заведующего лор-отделением Пушкинской клинической больницы имени профессора В.Н. Розанова Седа Савелова.