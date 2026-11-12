В Пушкинском обсудили развитие и поддержку творческих инициатив
В Доме культуры «Юбилейный» в городском округе Пушкинский собрались представители учреждений культуры. Они обсудили развитие и поддержку творческих инициатив, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Среди участников встречи была замглавы округа Елена Панькив. Главной темой семинара стало участие в конкурсах и грантах, открывающих возможности для реализации смелых творческих проектов.
Особое внимание уделили работе с Президентским фондом культурных инициатив, успешный опыт которого уже продемонстрировал Пушкинский музыкально-драматический театр. Коллектив не раз получал грантовую поддержку, что позволило реализовать яркие и значимые проекты.
Чтобы помочь всем учреждениям культуры освоить тонкости грантовой деятельности, в округе создали ресурсный центр на базе Пушкинского театра. Там уже провел вторую встречу. На этот раз своим опытом поделился худрук театра Борис Урецкий.
Семинар был ориентирован в первую очередь на начинающих специалистов, тех, кто впервые пробует свои силы в этом направлении. Организаторы стремились развеять страхи и сомнения, показав, что участие в грантовых конкурсах – доступный и перспективный путь развития.
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