В Пушкинском обсудили развитие и поддержку творческих инициатив

12 ноября 2026, 22:41

оригинал Фото: пресс-служба г. о. Пушкинский

В Доме культуры «Юбилейный» в городском округе Пушкинский собрались представители учреждений культуры. Они обсудили развитие и поддержку творческих инициатив, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.