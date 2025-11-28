В пушкинском микрорайоне Дзержинец завершили первый этап реконструкции бульвара
Первый этап реконструкции бульвара завершили в микрорайоне Дзержинец Пушкинского округа. В настоящее время общая строительная готовность объекта достигла 40%. Ход работ проверил замглавы округа Максим Прибытков. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Общая площадь бульвара составляет 3,4 гектара. Здесь завершили демонтажные работы, монтируют коммуникации, укладывают плитку и подключают уличное освещение.
«Осмотрели работы, которые запланированы на текущий год начала зимы. Покрытие готово в полном объеме за исключением зон под фонтаны — там будут прокладываться инженерные коммуникации. Вело-пешеходная асфальтированная тропа готова, жители уже ей пользуются. Ещё запустим освещение», — сказал Максим Прибытков.В проект реконструкции входит также подключение светомузыкальных фонтанов, установка качелей, лавочек, урн и озеленение. Все работы планируется завершить в мае 2026 года.