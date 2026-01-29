В Подмосковье задержали представительницу владельца дома, где погибли 4 человека

29 января 2026, 10:40

Фото: iStock/zoka74

В Московской области задержали представительницу собственника жилого дома, в котором при пожаре погибли четыре человека. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по региону.





Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ), а также по статье об организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).



По версии следствия, с марта 2025 года по январь 2026 года подозреваемая, действуя по доверенности и по указанию одного из владельцев домовладения, фактически использовала частный дом в качестве хостела. Она сдавала комнаты внаем за плату, в том числе иностранным гражданам, заведомо зная о незаконности их пребывания на территории России.



