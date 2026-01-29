В Подмосковье задержали представительницу владельца дома, где погибли 4 человека
В Московской области задержали представительницу собственника жилого дома, в котором при пожаре погибли четыре человека. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по региону.
Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ), а также по статье об организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).
По версии следствия, с марта 2025 года по январь 2026 года подозреваемая, действуя по доверенности и по указанию одного из владельцев домовладения, фактически использовала частный дом в качестве хостела. Она сдавала комнаты внаем за плату, в том числе иностранным гражданам, заведомо зная о незаконности их пребывания на территории России.
Установлено, что помещения не были оборудованы системами противопожарной защиты и средствами пожаротушения, а постояльцев не информировали о мерах пожарной безопасности, включая запрет на использование открытого огня в жилых комнатах и оставление его без присмотра.
Пожар произошёл 27 января в одной из комнат на втором этаже дома. В результате возгорания погибли четыре человека, ещё один подросток получил травмы.
На допросе женщина дала признательные показания. Следствие устанавливает местонахождение одного из собственников недвижимости и проверяет возможную причастность других лиц к совершению преступлений.