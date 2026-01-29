В Видном четверо жильцов дома насмерть отравились угарным газом
Четыре человека отравились угарным газом в многоквартирном жилом доме городского округа Видное Трое из них погибли, сообщили в пресс-службе Видновской городской прокуратуры.
Надзорный орган взял под контроль расследование обстоятельств ЧП.
«Днём 29 января в квартире на первом этаже многоквартирного жилого дома на улице Садовой в Видном обнаружили тела двух мужчин без признаков насильственной смерти. В квартире этажом выше нашли труп 82-летнего пенсионера и его супругу без сознания. Женщине оказывают помощь медики. По предварительным данным, потерпевшие отравились угарным газом из-за неисправности газовой колонки в квартире на первом этаже», – уточнили в пресс-службе.Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и ход расследования уголовного дела, возбуждённого по факту случившегося.