В Пушкинском округе до конца года завершат реконструкцию восьми ВЗУ

16 июня 2025, 18:06

Фото: медиасток.рф

Реконструкция восьми водозаборных узлов (ВЗУ) ведётся на территории Пушкинского городского округа, завершить работы на всех этих объектах планируется до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.







«До конца 2025 года будет завершена реконструкция ВЗУ №1, №3 и №12 в городе Пушкино, ВЗУ №14 и №18 в посёлке Правда, ВЗУ №8 в селе Тарасовка, ВЗУ №6 в посёлке Лесной и ВЗУ №42 в селе Левково», — говорится в сообщении.

«Планируем, что к концу 2026 года в Пушкинском будет отремонтировано 25% ВЗУ, что значительно повысит качество водоснабжения в округе», — отметил глава округа сообщил Максим Красноцветов.