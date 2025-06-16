В Пушкинском округе до конца года завершат реконструкцию восьми ВЗУ

Фото: медиасток.рф

Реконструкция восьми водозаборных узлов (ВЗУ) ведётся на территории Пушкинского городского округа, завершить работы на всех этих объектах планируется до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



«До конца 2025 года будет завершена реконструкция ВЗУ №1, №3 и №12 в городе Пушкино, ВЗУ №14 и №18 в посёлке Правда, ВЗУ №8 в селе Тарасовка, ВЗУ №6 в посёлке Лесной и ВЗУ №42 в селе Левково», — говорится в сообщении.
Кроме того, в министерство ЖКХ Подмосковья подана заявка на включение в программу реконструкции ещё семи ВЗУ округа и 17 участков водопровода.

«Планируем, что к концу 2026 года в Пушкинском будет отремонтировано 25% ВЗУ, что значительно повысит качество водоснабжения в округе», — отметил глава округа сообщил Максим Красноцветов.
Он добавил, что ЖКХ является в настоящее время основным направлением работы в муниципалитете.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0