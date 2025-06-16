В Пушкинском округе до конца года завершат реконструкцию восьми ВЗУ
Реконструкция восьми водозаборных узлов (ВЗУ) ведётся на территории Пушкинского городского округа, завершить работы на всех этих объектах планируется до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«До конца 2025 года будет завершена реконструкция ВЗУ №1, №3 и №12 в городе Пушкино, ВЗУ №14 и №18 в посёлке Правда, ВЗУ №8 в селе Тарасовка, ВЗУ №6 в посёлке Лесной и ВЗУ №42 в селе Левково», — говорится в сообщении.Кроме того, в министерство ЖКХ Подмосковья подана заявка на включение в программу реконструкции ещё семи ВЗУ округа и 17 участков водопровода.
«Планируем, что к концу 2026 года в Пушкинском будет отремонтировано 25% ВЗУ, что значительно повысит качество водоснабжения в округе», — отметил глава округа сообщил Максим Красноцветов.Он добавил, что ЖКХ является в настоящее время основным направлением работы в муниципалитете.