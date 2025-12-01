В Пушкинском округе обновляют четыре медучреждения
Капитальный ремонт четырёх медицинских учреждений проводится в настоящее время в Пушкинском городском округе. Об этом сообщил глава муниципалитета Максим Красноцветов.
Он отметил, работы идут в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
«В стадии капремонта сейчас находятся следующие отделения Пушкинской клинической больницы имени профессора В.Н. Розанова: корпус №5 (старый роддом), главный корпус №2, взрослая поликлиника в Пушкине и поликлиника №9 в Ивантеевке», — написал Максим Красноцветов в своём Telegram-канале.Он отметил, что ремонт доставляет жителям временные неудобства, но в дальнейшем обновление объектов здравоохранения поможет улучшить качество медицинских услуг.
Глава округа также добавил, что на проезде Розанова в Пушкине ведётся строительство детской поликлиники.