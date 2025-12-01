В Пушкинском округе обновляют четыре медучреждения

01 декабря 2025, 17:09

Максим Красноцветов (фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.)

Капитальный ремонт четырёх медицинских учреждений проводится в настоящее время в Пушкинском городском округе. Об этом сообщил глава муниципалитета Максим Красноцветов.





Он отметил, работы идут в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».





«В стадии капремонта сейчас находятся следующие отделения Пушкинской клинической больницы имени профессора В.Н. Розанова: корпус №5 (старый роддом), главный корпус №2, взрослая поликлиника в Пушкине и поликлиника №9 в Ивантеевке», — написал Максим Красноцветов в своём Telegram-канале.