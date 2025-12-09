Перед гимназией в Одинцово установят полусферы для безопасности учеников

09 декабря 2025, 17:18

Фото: пресс-служба Администрации Одинцовского городского округа

В Одинцово до конца декабря обеспечат безопасный подход к новому корпусу Гимназии №14. Рядом с калиткой подрядчик ООО «Дорстрой» установит ограничительные полусферы, чтобы предотвратить парковку автомобилей прямо у входа. Об этом сообщили в Администрации Одинцовского городского округа.