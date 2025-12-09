Перед гимназией в Одинцово установят полусферы для безопасности учеников
В Одинцово до конца декабря обеспечат безопасный подход к новому корпусу Гимназии №14. Рядом с калиткой подрядчик ООО «Дорстрой» установит ограничительные полусферы, чтобы предотвратить парковку автомобилей прямо у входа. Об этом сообщили в Администрации Одинцовского городского округа.
Работы планируют завершить до 22 декабря. Ранее о проблеме припаркованных машин сообщили родители учеников.
Кроме того, рядом с гимназией обновят пешеходную дорожку: её выровнят и уложат покрытие. В этом году в Одинцовском округе полностью выполнили план по асфальтированию «народных троп».
По программе «Пешком» в муниципалитете обустроили 27 пешеходных коммуникаций. Работы проводили в Одинцово, Звенигороде, Голицыно, Лесном Городке, Покровском, Ликино, Скоротово, Введенском, Матвейково, Больших Вяземах и Старом Городке.
Читайте также: