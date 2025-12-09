В Солнечногорском округе продолжают капремонт школы 1970 года постройки
В поселке Менделеево Солнечногорского округа строители продолжают капитальный ремонт средней школы на улице Куйбышева, 7. Подрядчик наполовину завершил демонтажные работы и вскоре приступит к отделке, сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.
Школу 1970 года постройки обновляют по госпрограмме капитального ремонта объектов социнфраструктуры региона, в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
На площади 3 889 м² заменят инженерные сети и сантехнику, обновят фасад и кровлю, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы охватят все внутренние помещения, включая спортзал и пищеблок. Здесь также благоустроят прилегающую территорию. В школе установят новую мебель и оборудование.
Открыть обновлённую школу планируют в сентябре 2026 года.
