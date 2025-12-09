В Солнечногорском округе продолжают капремонт школы 1970 года постройки

09 декабря 2025, 17:02

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В поселке Менделеево Солнечногорского округа строители продолжают капитальный ремонт средней школы на улице Куйбышева, 7. Подрядчик наполовину завершил демонтажные работы и вскоре приступит к отделке, сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.