В Пушкинском округе с приходом весны обеспечили пожарную безопасность
В городском округе Пушкинский приняли все необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности весной. Об этом заявил глава муниципалитета Максим Красноцветов на рабочем совещании у губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.
Темой встречи стала подготовка региона к пожароопасному периоду, который обычно начинается с приходом весны.
«Приводим территории в порядок после зимы. Убираем мусор, проводим ямочный ремонт дорог, обновляем разметку, моем автобусные остановки», – сказал Красноцветов.В Пушкинском уже приняли все необходимые меры безопасности, провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, проверили готовность экстренных служб к возможным возгораниям, оценили техническое оснащение и укомплектованность бригад.
В рамках мер профилактики планируется обеспечить свободный доступ спецтехники к водоёмам для забора воды.
Глава округа также рассказал и об общеобластном субботнике, который пройдёт 25 апреля. Главной площадкой для уборки в муниципалитете станет берег реки Уча в Ивантеевке. Точное время начала субботника объявят позднее.