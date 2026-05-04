В Пушкинском округе состоялись выступления фронтовой бригады «Дорогами Победы»
Выступления фронтовой бригады «Дорогами Победы» организовали на трёх площадках в Пушкинском городском округе на минувших выходных. Мероприятия приурочили ко Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Концертную программу фронтовой бригады создали при участии артистов двух местных домов культуры — «Пушкино» и «Строитель».
«Для собравшихся прозвучали знаменитые военные песни, включая «Катюшу» и «День Победы», а хореографические коллективы представили тематические танцевальные номера, в том числе — «Вальс Победы», — говорится в сообщении.Кроме того, 3 мая в ДК «Пушкино» состоялся концерт академического хора «Осанна». Там тоже исполнялись военные песни, а также романсы и классические произведения.