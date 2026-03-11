Достижения.рф

В Петербурге задержали мужчину за непристойные действия при ребенке

Фото: iStock/Alexander Semenov

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который во время дорожного конфликта совершил непристойные действия в отношении женщины-водителя и ее ребенка. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.



Инцидент произошел 7 марта на перекрестке проспекта Народного Ополчения и Трамвайного проспекта. Видео конфликта полицейские обнаружили в одном из Telegram-каналов.

По информации правоохранителей, 29-летняя женщина рассказала, что водитель автомобиля Renault Duster подошел к ее машине и совершил действия непристойного характера. В момент происшествия в салоне автомобиля находился ее малолетний ребенок.

Сотрудники полиции установили личность мужчины и задержали его. Им оказался 49-летний индивидуальный предприниматель. В настоящее время его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. В полиции также рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Иван Мусатов

