В Петербурге задержали мужчину за непристойные действия при ребенке

11 марта 2026, 12:40

Фото: iStock/Alexander Semenov

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который во время дорожного конфликта совершил непристойные действия в отношении женщины-водителя и ее ребенка. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.