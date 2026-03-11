«Урожай на 8 кило»: Под Алексином нашли наркопитомник в контейнере
На участке под Алексином полиция обнаружила наркоплантацию в морском контейнере. Об этом сообщает МВД Медиа.
Установлено, что двое мужчин организовали незаконное производство в Алексинском районе. 43-летний житель Калужской области и его 33-летний подельник из Тверской области разместили теплицу в контейнере на земельном участке в районе деревни Ботня.
Злоумышленники оснастили контейнер специальным оборудованием: они установили тепловые лампы, смонтировали вентиляцию и системы увлажнения воздуха. В ходе осмотра оперативники нашли и изъяли 100 кустов конопли, а также около восьми килограммов готовой марихуаны.
Следственные органы возбудили уголовное дело. В отношении фигурантов действует мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее в Подмосковье задержали мужчину с канистрой с наркотиками.
