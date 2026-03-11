«Урожай на 8 кило»: Под Алексином нашли наркопитомник в контейнере

11 марта 2026, 12:37

Под Алексином жители двух областей организовали наркопроизводство в контейнере

Фото: МВД России по Тульской области

На участке под Алексином полиция обнаружила наркоплантацию в морском контейнере. Об этом сообщает МВД Медиа.