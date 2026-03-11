Мужу пришлось самому принимать роды у жены, потому что акушерка испугалась и ушла

11 марта 2026, 12:46

В Оксфорде муж сам принял роды у жены из-за ухода акушерки

Фото: Istock/gorodenkoff

В Оксфорде мужчине пришлось самостоятельно принимать роды у жены после ухода акушерки из палаты. Об этом сообщает Daily Mail.