Мужу пришлось самому принимать роды у жены, потому что акушерка испугалась и ушла
В Оксфорде мужчине пришлось самостоятельно принимать роды у жены после ухода акушерки из палаты. Об этом сообщает Daily Mail.
У супругов Мэтта и Джордан Грей родилась дочь Клео. Ребёнок появился на свет с пуповиной, обернутой вокруг шеи. Мэтт, ранее работавший в скорой помощи, снял пуповину и помог жене.
По словам семьи, акушерка покинула палату примерно на 15 минут, когда сердцебиение плода упало до 110 ударов в минуту. Мужчина надел перчатки и начал принимать роды. К возвращению медперсонала девочка уже родилась и была у матери на руках.
Джордан рассказала, что сначала роды принимала опытная акушерка, но позже её сменила менее опытная сотрудница. По словам роженицы, новая акушерка почти не общалась с ними и начала паниковать из-за сердцебиения ребёнка. В больнице заявили, что получили жалобу и проводят расследование.
