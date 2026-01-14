Достижения.рф

В Раменском завершают постройку котельной для психоневрологического интерната

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Котельную мощностью 4,8 МВт строят для психоневрологического интерната в поселке Денежниково Раменского муниципального округа. Сейчас готовность объекта составляет 98%. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.



Работы ведутся под надзором инспекторов ведомства.

«В настоящее время на объекте монтируют технологическое оборудование», — говорится в сообщении.
Сдать котельную в эксплуатацию планируют до конца текущего месяца.

Дом-интернат в Денежникове функционирует как психоневрологический с 1983 года. Жильцам здесь обеспечивают полноценный медицинский и социальный уход, а для реабилитации организуют лечебно‑трудовую деятельность, учебную и творческую деятельность.
Лев Каштанов

