В Раменском завершают постройку котельной для психоневрологического интерната
Котельную мощностью 4,8 МВт строят для психоневрологического интерната в поселке Денежниково Раменского муниципального округа. Сейчас готовность объекта составляет 98%. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Работы ведутся под надзором инспекторов ведомства.
«В настоящее время на объекте монтируют технологическое оборудование», — говорится в сообщении.Сдать котельную в эксплуатацию планируют до конца текущего месяца.
Дом-интернат в Денежникове функционирует как психоневрологический с 1983 года. Жильцам здесь обеспечивают полноценный медицинский и социальный уход, а для реабилитации организуют лечебно‑трудовую деятельность, учебную и творческую деятельность.