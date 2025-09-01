В Ступине после масштабного капремонта открылся лицей №2

01 сентября 2025, 17:27

Фото: пресс-служба г. о. Ступино

Лицей № 2 городского округа Ступино в День знаний открыл двери для учеников после капремонта. Ребят встретили обновлённые классы, современное оборудование, пространства для учёбы и творчества, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





В этом году порог школы впервые переступили 65 первоклассников. Для 26 выпускников линейка стала последней – впереди их ждёт экзаменационный год.

«Сегодня вы вошли в полностью обновлённую школу. Каждый год мы приводим в порядок несколько образовательных учреждений округа. В этом году на капремонт уходят лицей №1 и Малинская школа. В округе у нас более 20 тыс. ребят сели за парты, 1202 из них – первоклассники. Желаю новых знаний и побед, успехов и удачи», – напутствовал учащихся глава округа Сергей Мужальских.

Фото: пресс-служба г. о. Ступино



«Сегодняшний праздник близок всем поколениям. Пусть учебный год подарит вам новые знания, яркие впечатления и уверенность в своих силах. Выпускникам желаю достойно пройти этот ответственный этап и добиться высоких результатов», – сказал парламентарий.