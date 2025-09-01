В Серпухове приняли присягу около 400 курсантов академии РВСН
Около 400 курсантов приняли торжественную воинскую присягу в филиале Военной академии РВСН им. Петра Великого в Серпухове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Это событие – важная веха в жизни каждого будущего офицера и прапорщика, символ верности долгу и готовности защищать государственные интересы. Символично, что присяга проходит в Год защитника Отечества. В этом году конкурс на поступление в академию был высоким. Это показывает востребованность службы в Ракетных войсках стратегического назначения и интерес молодёжи к защите Родины», – отметили в пресс-службе.
Серпуховский филиал академии под руководством генерал-майора Михаила Баитова обладает современной материально-технической базой, включающей спецоборудование, тренажёрные комплексы, спортивную инфраструктуру, автодром и тактическое поле.