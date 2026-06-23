В Пушкинском провели выездную администрацию для представителей культуры и спорта

23 июня 2026, 22:32

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский.

В городе Пушкино состоялась выездная администрация для работников культуры и спорта. Об этом рассказали в пресс-службе руководства городского округа Пушкинский.





Встречу организовали для прямого диалога представителей властей с жителями. Одной из тем обсуждения стало благоустройство – состояние общественных пространств, парков, скверов, вопросы дорожной инфраструктуры и общественного транспорта.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский.

Среди тем здравоохранения затронули доступность и качество медицинской помощи. При обсуждении вопросов образования коснулись развития учебных заведений и создания комфортной среды для детей. В сфере жилищно-коммунального хозяйства подняли вопрос качества коммунальных услуг и состояния жилого фонда.

«Проведение таких мероприятий доказывает эффективность открытого диалога. Прямое общение позволяет лучше понять реальные запросы жителей, найти быстрые и действенные решения для улучшения качества жизни», – отметил глава округа Максим Красноцветов.