В Пушкинском провели выездную администрацию для представителей культуры и спорта
В городе Пушкино состоялась выездная администрация для работников культуры и спорта. Об этом рассказали в пресс-службе руководства городского округа Пушкинский.
Встречу организовали для прямого диалога представителей властей с жителями. Одной из тем обсуждения стало благоустройство – состояние общественных пространств, парков, скверов, вопросы дорожной инфраструктуры и общественного транспорта.
Среди тем здравоохранения затронули доступность и качество медицинской помощи. При обсуждении вопросов образования коснулись развития учебных заведений и создания комфортной среды для детей. В сфере жилищно-коммунального хозяйства подняли вопрос качества коммунальных услуг и состояния жилого фонда.
«Проведение таких мероприятий доказывает эффективность открытого диалога. Прямое общение позволяет лучше понять реальные запросы жителей, найти быстрые и действенные решения для улучшения качества жизни», – отметил глава округа Максим Красноцветов.Каждый участник смог не только поделиться своими инициативами, но и задать вопросы профильным специалистам.