В нескольких городах округа Пушкинский провели акцию «Свеча памяти»

22 июня 2026, 20:42

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский.

У мемориала «Скорбящая мать» в городе Пушкино прошла традиционная акция «Свеча памяти». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.





22 июня гитлеровская армия напала на Советский Союз. «День памяти и скорби» – чёрная дата в календаре. Почтить память павших пришли уполномоченный главы округа Нина Ушакова, председатель Совета депутатов Пушкинского Артём Садула, руководитель Пушкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Леонид Соболев, молодогвардейцы.



«Свеча памяти» – международная мемориальная акция, во время которой люди зажигают свечи в знак скорби и уважения к погибшим во время Великой Отечественной войны.

«С начала Великой Отечественной прошло 85 лет. Эту цифру выложили свечами в Красноармейске. Предприятия города работали на военных мощностях. Шили кирзовые сапоги, которые дошли до Берлина. История города также связана с легендарной боевой машиной реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша». На Софринском артиллерийском полигоне проходили испытания и доработка этого знаменитого оружия», – рассказали в пресс-службе.