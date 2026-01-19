В Пушкинском в 2026 году завершат капремонт 10 объектов коммунального хозяйства

19 января 2026, 14:40

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Глава округа городского округа Пушкинский Максим Красноцветов рассказал о планах по завершению в 2026 году главных проектов государственной программы развития инженерной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.