В Пушкинском в 2026 году завершат капремонт 10 объектов коммунального хозяйства
Глава округа городского округа Пушкинский Максим Красноцветов рассказал о планах по завершению в 2026 году главных проектов государственной программы развития инженерной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Комплексная инициатива направлена на обновление ключевых систем жизнеобеспечения округа, в том числе такой критически важной, как теплоснабжение.
В этом году завершат капитальный ремонт котельной №2 в посёлке Лесном на улице Центральной, котельной «Заводская» в Ивантеевке на улице Ленина и котельной «мкр. Мамонтовка» на улице Октябрьской.
Помимо этого, возведут блочно-модульную котельную в посёлке Лесной на улице Пушкина. Закончат капремонт участков теплосетей в Ивантеевке в Центральном проезде и на улице Богданова, а также в посёлке Софрино-1.
Как отметили в администрации, реализация этих проектов качественно отразится на теплоснабжении жителей, повысит надёжность инфраструктуры коммунального хозяйства.
