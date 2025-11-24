Проект «Герои Подмосковья» помогает ветеранам развивать управленческие навыки

24 ноября 2025, 10:50

оригинал Фото: istockphoto / Anna_Anikina

В Подмосковье продолжается реализация регионального проекта «Герои Подмосковья», направленного на поддержку участников боевых действий, которые хотят получить новую квалификацию и построить карьеру в государственных структурах или бизнесе.





Одним из участников программы стал бывший разведчик Артём Чурилов. По его словам, уровень подготовки и вовлеченности организаторов оказался значительно выше ожиданий. Он отметил, что формат обучения строится на открытом диалоге, что существенно отличается от традиционных образовательных подходов. Такой стиль работы позволяет ветеранам не просто слушать лекции, а активно взаимодействовать с экспертами и глубоко изучать особенности будущих специальностей.



«С самого первого дня поразила вовлеченность тех, кто организовывал все мероприятия. Не меньше удивил и состав спикеров: с нами работают представители Госдумы, Мособлдумы, вице-губернаторы и министры. Очевидно, что на нас делается серьезная ставка», — рассказал Чурилов.