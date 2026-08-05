Жители Подмосковья записались к врачу через чат-бот в MAX около миллиона раз
Жители Московской области записались к врачу через чат-бот «Денис» на платформе MAX порядка миллиона раз. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Чат-бот помогает жителям региона записаться как на очный, так и на телемедицинский приём к медику, продлить электронный рецепт на льготное лекарство, получить справку и закрыть больничный.
«Чат-бот «Денис» в MAX – это круглосуточный помощник, который делает запись к врачу быстрее и удобнее. Мы запустили его в конце прошлого года, и за это время с его помощью жители Подмосковья использовали его почти миллион раз», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Чтобы пользоваться ботом, нужно перейти по ссылке и согласиться на обработку персональных данных. Для записи к врачу необходимо указать свои контактные данные и номер полиса ОМС. Важно, чтобы пациент был прикреплён к поликлинике в Московской области.