Жители Подмосковья записались к врачу через чат-бот в MAX около миллиона раз

05 августа 2026, 14:14

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жители Московской области записались к врачу через чат-бот «Денис» на платформе MAX порядка миллиона раз. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Чат-бот помогает жителям региона записаться как на очный, так и на телемедицинский приём к медику, продлить электронный рецепт на льготное лекарство, получить справку и закрыть больничный.

«Чат-бот «Денис» в MAX – это круглосуточный помощник, который делает запись к врачу быстрее и удобнее. Мы запустили его в конце прошлого года, и за это время с его помощью жители Подмосковья использовали его почти миллион раз», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.