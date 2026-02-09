В пяти городах Подмосковья проведут консультации по мемориальным услугам

09 февраля 2026, 10:27

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Бесплатные консультации по мемориальным услугам проведут на этой неделе в офисах «Мои документы» в пяти подмосковных городах. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.





Консультации состоятся, в частности, в Домодедове, Солнечногорске, Раменском, Лобне и Электростали.

«В понедельник, 9 января, мероприятие проводится в МФЦ по адресу: Солнечногорск, улица Тельнова, дом №3/2, 10 февраля в Электростали (проспект Ленина, дом №11), 11 февраля в Лобне (улица Ленина, дом №21), 12 февраля в Раменском (улица Кирова, дом №15А), а 13 февраля — в Домодедове (Советская улица, дом №19, корпус 1)», — говорится в сообщении.