В пяти МФЦ Подмосковья проведут бесплатные консультации по мемориальным услугам

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО
Бесплатные консультации по муниципальным услугам в сфере похоронного дела проведут на этой неделе в пяти подмосковных офисах «Мои документы» — во Власихе, Волоколамске, Наро-Фоминске, Ступине и Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В рамках бесплатных консультаций специалисты Центра мемориальных услуг расскажут о муниципальных услугах по похоронам, а также о том, какие документы необходимы для их получения. Консультанты предоставят и другую необходимую информацию по данной тематике», — говорится в сообщении.Консультации будут проводиться 14 апреля в МФЦ в посёлке Власиха (улица Маршала Жукова, дом №10), 15 апреля — в городе Апрелевка Наро-Фоминского округа (улица Августовская, строение 14), 16 апреля — в Сергиевом Посаде (проспект Красной Армии, дом №169), 17 апреля — в Ступине (проспект Победы, дом №51) и 18 апреля в Волоколамске (улица Революционная, дом №3).
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Лев Каштанов