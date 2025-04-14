В пяти МФЦ Подмосковья проведут бесплатные консультации по мемориальным услугам

Бесплатные консультации по муниципальным услугам в сфере похоронного дела проведут на этой неделе в пяти подмосковных офисах «Мои документы» — во Власихе, Волоколамске, Наро-Фоминске, Ступине и Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.