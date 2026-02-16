В пяти МФЦ Подмосковья проведут консультации по мемориальным услугам
Бесплатные консультации будут проводить на этой неделе специалисты Центра мемориальных услуг в офисах «Мои документы» в пяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
В рамках консультаций можно узнать о получении разрешений на установку надгробий, об оформлении удостоверения о захоронении, о семейных захоронениях и пр.
Узнать консультантов Центра мемориальных услуг можно по специальному баннеру и форменной одежде.«16 февраля консультации будут проходить в Пушкине по адресу: Московский проспект, дом №54А, 17 февраля — в Химках (Юбилейный проспект, дом №67, корпус А), 18 февраля — в Орехово-Зуеве (улица Ленина, дом №96А), 19 февраля — в Ступине (проспект Победы, дом №51) и 20 февраля в Егорьевске (улица Карла Маркса, дом №25/19)», — говорится в сообщении.