Достижения.рф

В пяти МФЦ Подмосковья проведут консультации по мемориальным услугам

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Бесплатные консультации будут проводить на этой неделе специалисты Центра мемориальных услуг в офисах «Мои документы» в пяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.



В рамках консультаций можно узнать о получении разрешений на установку надгробий, об оформлении удостоверения о захоронении, о семейных захоронениях и пр.

«16 февраля консультации будут проходить в Пушкине по адресу: Московский проспект, дом №54А, 17 февраля — в Химках (Юбилейный проспект, дом №67, корпус А), 18 февраля — в Орехово-Зуеве (улица Ленина, дом №96А), 19 февраля — в Ступине (проспект Победы, дом №51) и 20 февраля в Егорьевске (улица Карла Маркса, дом №25/19)», — говорится в сообщении.
Узнать консультантов Центра мемориальных услуг можно по специальному баннеру и форменной одежде.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0