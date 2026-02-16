В пяти МФЦ Подмосковья проведут консультации по мемориальным услугам

16 февраля 2026, 10:02

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Бесплатные консультации будут проводить на этой неделе специалисты Центра мемориальных услуг в офисах «Мои документы» в пяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





В рамках консультаций можно узнать о получении разрешений на установку надгробий, об оформлении удостоверения о захоронении, о семейных захоронениях и пр.



