В пяти офисах МФЦ Подмосковья проведут консультации по похоронному делу

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО
Бесплатные консультации по организации похорон и другим ритуальным услугам проведут в пяти подмосковных офисах «Мои документы» с 21 по 25 апреля, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Консультации будут проводиться по следующим адресам: 21 апреля — в городе Кубинка, доме №23А по Наро-Фоминскому шоссе, 22 апреля — в Раменском, доме №3/1 по улице Воровского, 23 апреля в Серебряных Прудах, доме №4 по Первомайской улице, 24 апреля — в Серпухове, доме №17А по борисовскому шоссе, а 25 апреля — в Волоколамске, доме №3 по Революционной улице», — говорится в сообщении.Специалистов Центра мемориальных услуг можно будет найти в офисе МФЦ по баннеру, установленному рядом с местом проведения консультаций.
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Лев Каштанов