В пяти офисах МФЦ Подмосковья проведут консультации по похоронному делу

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Бесплатные консультации по организации похорон и другим ритуальным услугам проведут в пяти подмосковных офисах «Мои документы» с 21 по 25 апреля, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.