В пяти округах Подмосковья отремонтировали искусственные неровности на дорогах

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Ремонт искусственных неровностей провели на региональных дорогах в пяти округах Московской области специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Искусственные неровности были приведены в нормативное состояние на Кубинском шоссе в микрорайоне Кантемировский в Наро-Фоминске, на Носовихинском шоссе в балашихинском микрорайоне Салтыковка, на Староандреевской улице в посёлке Андреевка округа Солнечногорск, на улице Старая в деревне Войново-Гора Орехово-Зуевского округа и на улице Советская в селе Коробчеево округа Коломна», — говорится в сообщении.Искусственные неровности устанавливают для принудительного снижения скорости на участках рядом с социальными объектами, а также в опасных местах, где водители часто нарушают скоростной режим.
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