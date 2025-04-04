В пяти округах Подмосковья отремонтировали искусственные неровности на дорогах

С апреля 2022 года участники движения «Волонтёры Подмосковья» помогли отправить более 8 тыс. тонн грузов в рамках проекта «Доброе дело». Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он напомнил, что региональному движению исполнилось пять лет.