В восьми округах Подмосковья устранили незаконную рекламу и граффити

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Нелегальную рекламу и граффити ликвидировали на остановках общественного транспорта и дорожных знаках, расположенных на региональных дорогах в восьми округах Московской области, специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Несанкционированная реклама была убрана с остановочных павильонов на Бисеровском шоссе в богородском посёлке Рыбхоз, на улице Центральная в селе Никоновское Раменского округа, а также на дороге в каширской деревне Большое Кропотово», — говорится в сообщении.Дорожные знаки от рекламы очистили на улице Московская во Фрязине, и на улице Советская в городе Голицыно Одинцовского округа. А от граффити знаки были очищены на улице Шнырёва в Истре, на улице Кирова в Подольске и на Советской улице в Луховицах.
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