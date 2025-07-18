В пяти округах Подмосковья отремонтировали искусственные неровности на дорогах
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Повреждённые искусственные неровности восстановили специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в пяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Работы провели на улице Льва Толстого в деревне Стулово Богородского округа и на Советской улице в Ногинске, в егорьевской деревне Сабанино и на Заречной улице в люберецкой деревне Машково, на улице Заводская и Лихачёвском проезде в Долгопрудном, а также на Октябрьской улице в каширском микрорайоне Ожерелье», — говорится в сообщении.Искусственные неровности размещают у пешеходных переходов в районе образовательных учреждений и других мест притяжения пешеходов, а также в аварийно-опасных местах, чтобы водители снижали скорость.