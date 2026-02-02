В пяти округах Подмосковья проведут бесплатные консультации по мемориальным услугам
Сотрудники Центра мемориальных услуг проведут на этой неделе бесплатные консультации в офисах «Мои документы» в пяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Посетителей ждут в МФЦ в Щёлкове, Реутове, Долгопрудном, Жуковском и Воскресенске.
«Консультанты расскажут, как получить муниципальные услуги в сфере похоронного дела и погребения, как получить пособие на погребение и какие документы нужны для его оформления. Специалисты также ответят и на другие вопросы по теме», — говорится в сообщении.В понедельник, 2 февраля, консультации проводятся в щёлковском МФЦ по адресу: Свирская улица, дом №2А, 3 февраля — в Долгопрудном в МФЦ в доме №11 по Первомайское улице, 4 февраля — в Воскресенске (улица Энгельса, дом №14А), 5 февраля — в Жуковском (улица Лацкова, дом №1) и 6 февраля — в Реутове (улица Победы, дом №7).