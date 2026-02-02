В пяти округах Подмосковья проведут бесплатные консультации по мемориальным услугам

02 февраля 2026, 09:48

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Сотрудники Центра мемориальных услуг проведут на этой неделе бесплатные консультации в офисах «Мои документы» в пяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Посетителей ждут в МФЦ в Щёлкове, Реутове, Долгопрудном, Жуковском и Воскресенске.





«Консультанты расскажут, как получить муниципальные услуги в сфере похоронного дела и погребения, как получить пособие на погребение и какие документы нужны для его оформления. Специалисты также ответят и на другие вопросы по теме», — говорится в сообщении.