В пяти округах Подмосковья проведут консультации по похоронам

Бесплатные консультации по вопросам погребения и похоронного дела проведут на этой неделе специалисты Центра мемориальных услуг в пяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Консультации будут проходить в офисах «Мои Документы».





«6 апреля специалисты Центра мемориальных услуг будут работать в МФЦ города Дзержинский округа Люберцы по адресу: улица Угрешская, дом №22, 7 апреля — в Дубне (Станционная улица, дом №32), 8 апреля — в Электростали (улица Победы, дом №15, корпус 3), 9 апреля — в Мытищах (улица Мира, строение 32/2), 10 апреля — в Подольске (улицы Высотная, дом №6)», — говорится в сообщении.