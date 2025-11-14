Все палаты Раменской больницы оснастили рециркуляторами воздуха

14 ноября 2025, 20:38

Фото: Раменский медиацентр

В Раменской больнице для обеззараживания воздуха используют в бактерицидные облучатели. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Это часть системы инфекционного контроля, призванного препятствовать распространению возбудителей внутрибольничных инфекций в отделениях и палатах.

«Именно благодаря рециркуляторам возможна дезинфекция воздуха в присутствии пациентов и врачебного персонала в палатах и помещениях больниц, роддома и других структурных подразделениях Раменской больницы. Такие устройства абсолютно безопасны для людей», – уточнила заведующая эпидемиологическим отделом больницы Надежда Кобылянская.