В Новой Москве шлем спас питбайкера от смертельного ножевого ранения
В Новой Москве шлем спас питбайкера от смертельного ножевого ранения. Об этом пишет Baza.
Во дворе на улице Самуила Маршака нетрезвый гражданин начал приставать к водителям питбайков. В какой-то момент он достал кухонный нож и атаковал одного из них, нанеся удар по голове.
Пострадавший питбайкер был в шлеме, что позволило избежать серьёзных травм. Дебошира задержали сотрудники полиции.
Сейчас правоохранительные органы проводят доследственную проверку по этому инциденту. За ходом расследования следит прокуратура Москвы.
Ранее сообщалось, что под Тулой гость забил поленом хозяйку дома и напал на двух детей и женщину. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: