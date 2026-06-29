В Раменском День молодёжи масштабно отметили в городском парке

29 июня 2026, 18:46

Фото: Раменский медиацентр

В Раменском городском парке отпраздновали День молодёжи. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.





В открытии праздника участвовали заместитель главы муниципалитета Василий Езерский и заместитель председателя Мособлдумы Игорь Чистюхин. Они приветствовали собравшихся.



Праздничная программа началась с разминки, которую провёл чемпион мира по аэробной гимнастике, амбассадор Всероссийского полумарафона Забег.РФ Василий Козырев.

«Весь день в парке работали тематические и развлекательные площадки. Для участников организовали турниры по волейболу, настольному теннису, армрестлингу, силовые состязания и футбольный мастер-класс от спортивного клуба «ТИГРЫ». Жители и гости округа смогли принять участие в военно-спортивной игре с прохождением тематических этапов и рубежей», – рассказали в пресс-службе.