В Раменском открыли выставку о местной больнице
Выставку, посвящённую истории и успехам Раменской больницы, открыли в спорткомплексе «Борисоглебский». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Экспозиция приурочена ко Дню медицинского работника. На баннерах представлены достижения разных отделений медучреждения, династии медиков, инновации и пр.
«В нашем составе десять поликлиник, 17 амбулаторий, 34 фельдшерско-акушерских пункта. Более разветвлённой амбулаторно-поликлинической сети нет ни в одной больнице Московской области. И всё это отражено на выставке», — отметил главврач Раменской больницы Сергей Маркитан.После экспонирования в СК «Борисоглебский» выставка отправится в разные окружные медучреждения, чтобы с ней мог ознакомиться широкий круг зрителей.