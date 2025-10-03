В Раменском начался осенний приём нормативов ГТО

03 октября 2025, 21:31

Фото: Раменский медиацентр

В Раменском центре тестирования стартовал осенний приём нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди выпускников образовательных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.





Первая фаза тестирования включает выполнение нормативов по бегу на выносливость. Участники преодолевают дистанции в 2 и 3 километра по беговым дорожкам стадиона «Пионер».

«На прошлой неделе 147 выпускников семи образовательных учреждений округа успешно прошли первый этап спортивного экзамена. Хорошая погода позволяет продолжить тестирование и в ближайшие дни. К сдаче нормативов готовятся учащиеся ещё девяти образовательных учреждений», – рассказали в пресс-службе.