В Раменском начался осенний приём нормативов ГТО
В Раменском центре тестирования стартовал осенний приём нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди выпускников образовательных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Первая фаза тестирования включает выполнение нормативов по бегу на выносливость. Участники преодолевают дистанции в 2 и 3 километра по беговым дорожкам стадиона «Пионер».
«На прошлой неделе 147 выпускников семи образовательных учреждений округа успешно прошли первый этап спортивного экзамена. Хорошая погода позволяет продолжить тестирование и в ближайшие дни. К сдаче нормативов готовятся учащиеся ещё девяти образовательных учреждений», – рассказали в пресс-службе.
В воскресенье к программе ГТО присоединятся работники предприятий округа. Сдать нормативы планируют более 70 сотрудников Раменского приборостроительного конструкторского бюро.
Читайте также: